NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
11.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:28
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 4-10 Şubat tarihlerinde 470 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer