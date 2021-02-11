NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
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NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

11.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:28
NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 4-10 Şubat tarihlerinde 470 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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