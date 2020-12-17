NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
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NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

17.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:41
NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihlerinde 549 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka tespit edildi.

Yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de testi pozitif sonuçlanan kişi, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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