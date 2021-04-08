NBA'de bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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NBA'de bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
NBA'de bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen bir oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen bir oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'tan bu yana 483 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde bir pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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