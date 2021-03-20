NBA'de Atlanta Hawkslı basketbolcular Kovid-19 aşısı oldu
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NBA'de Atlanta Hawkslı basketbolcular Kovid-19 aşısı oldu

20.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:55
NBA'de Atlanta Hawkslı basketbolcular Kovid-19 aşısı oldu

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden (NBA) Atlanta Hawks'ta forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ve güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla 14'ü basketbolcu olmak üzere 36 kişilik Atlanta Hawks ekibine aşının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Georgia eyaletinin Kovid-19 aşısı için gereken sağlık kriterlerine uymayan adı açıklanmayan 3 basketbolcu ise aşı olamadı. Eyalet kriterlerine göre, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olanlar aşı yaptırabiliyor.

Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans'ın ardından basketbolcu ve teknik ekibine aşı yaptıran ikinci NBA kulübü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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