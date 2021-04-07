NBA'de 76ers, Furkan'ın 10 sayı attığı maçta Celtics'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 106-96 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Boston Celtics'i 106-96 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren 76ers, Celtics deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 35 sayı, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Danny Green 17 sayı, Ben Simmons 12 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve kenardan oyuna giren Furkan Kormaz 10 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 17, Kemba Walker ve Marcus Smart 14'er sayı kaydetti.

Hawks 3 sayı rekoru kırdı

Atlanta Hawks, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 123-107 kazanarak art arda 4. galibiyetini aldı.

Maçın 3. periyodunda üç sayı çizgisinin gerisinden 11'de 11 isabetle oynayan Hawks, bir çeyrekte yüzde 100 isabetle en fazla üç sayılık basket atan takım olarak NBA tarihine geçti.

Hawks'ta Trae Young 30 sayı, 12 asist, Clint Capela da 12 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Bogdan Bogdanovic 21, Kevin Huerter 17 sayıyla oynadı.

Pelicans cephesindeyse Zion Williamson 34 sayı, 5 ribaunt, Lonzo Ball 12 sayı, 11 asist, 9 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 97-113

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 96-106

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 101-110

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 123-107

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 112-124

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 134-119

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 133-116

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 122-121

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer