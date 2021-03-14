NBA'de 76ers forması giyen Embiid, en az 2 hafta oynayamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NBA'de 76ers forması giyen Embiid, en az 2 hafta oynayamayacak

14.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:40
NBA'de 76ers forması giyen Embiid, en az 2 hafta oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 127-101 kazanılan Washington Wizards maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Embiid'in sol dizinde kemik ezilmesi tespit edildiği belirtildi.

26 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 2 hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NBA'de 76ers forması giyen Embiid, en az 2 hafta oynayamayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:40:40. #1.16#
title