NBA'de 4 basketbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
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NBA'de 4 basketbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

NBA'de 4 basketbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'dan bu yana 492 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan adları açıklanmayan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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