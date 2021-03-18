NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

18.03.2021 00:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:25
NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'tan bu yana 490 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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