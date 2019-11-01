NBA basketbol maçında Çin protestosu: "Google'da Uygurları aratın"

01.11.2019 18:53

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de çarşamba gecesi oynanan Washington Wizards - Houston Rockets maçında bir grup seyirci Çin yönetiminin Uygur politikasını protesto etti. Washington'daki maç sırasında ayağa kalkan göstericiler üzerlerindeki siyah tişörtlerde İngilizce yazan 'Google Uyghurs' (Google'da Uygurları aratın) mesajını paylaştı.



Maçın ardından stat çıkışında da gösterilerini sürdüren protestocular, "Uygur ve Hong Konglulara özgürlük" sloganları attı ve Çin'i protesto eden pankartlar açtı. Euronews.com'da Görüntüle