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NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

2020 NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçında ABD karması, Dünya karmasını 151-131'lik skorla mağlup etti.

15.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:42
NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

2020 NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçında ABD karması, Dünya karmasını 151-131'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın MVP'si ABD karmasında oynayan Miles Bridges seçildi.


NBA All-Star'ın ilk gününde Yükselen Yıldızlar maçında ABD karması ile Dünya karması ABD'nin Chicago şehrinde bulunan United Center karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 151-131'lik skorla parkeden galip ayrıldı. ABD karmasında oynayan Miles Bridges 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma performansıyla karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.


ABD karmasında Eric Paschall 23 sayı, 3 ribaund ve Collin Sexton 21 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Dünya karmasında ise RJ Barrett 27 sayı, 6 ribaund, Brandon Clarke 22 sayı, 8 ribaund ve Luka Doncic 16 sayı, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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