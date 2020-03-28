“NBA aceleci davranmamalı” Sezonun ilk haftasında elini kıran ve Mart başına dek parkelerden uzak kalan Steph Curry, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA’in geleceğini ve koronavirüsün son durumunu Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci’yle konuştu.

Sezonun ilk haftasında elini kıran ve Mart başına dek parkelerden uzak kalan Steph Curry, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA’in geleceğini ve koronavirüsün son durumunu Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci’yle konuştu.

“Koronavirüs vakalarında eğrinin düşmeye başladığını görebilirsiniz,” diyen Fauci’ye göre işler yoluna girmeye başladı: “Bütün ülke ve dünya biraz daha normale dönme sinyalleri vermeye başlıyor, bu durumda geleceği, yeniden inşayı düşünmeye başlamalıyız.”

175’ten fazla ülkede 520,000’i aşkın koronavirüs vakası bildirilirken bu salgın, spor organizasyonlarının durdurulmasına veya iptaline neden oldu. Dr. Fauci, Instagram’dan verdiği röportajda 46,000 kişinin en çok merak ettiği sorulardan birini de cevapladı: “Bence NBA, aceleci davranmamalı. Steph, bu organizasyonun ne kadar büyük olduğunu en iyi bilenlerden biri. Bu ciddi bir iş ve herkes bunu ciddiye almalı. Ama şu an sağlık söz konusu bence NBA yönetimi beklemeli, gelişmeleri takip etmeli.”

Eski Birleşik Devletler başkanı Barack Obama ise röportajın sonlarına doğru şu yorumu yaptı: “Bilimi dinleyin. Birbirinizle ilgilenin. Steph ve Dr. Fauci, sizlere bundan ötürü teşekkür ediyorum.”