NBA 2K21 Steam'de ön siparişe açıldı! NBA 2K21 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K21 Steam üzerinde ön siparişe sunuldu fakat ülkemizde şu an ulaşılabilir değil. NBA 2K21 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K21 çıkış tarihi ne zaman?

NBA 2K21 gelecek sonbahar PlayStation 5 ile çıkış yapacak. Mamba Forever Edition ile Kobe Bryant, Next-Gen Standard Edition ile Zion Williamson, Current-Gen Standard Edition ile Damian Lillard'ı kapak fotoğrafında göreceğimiz NBA 2K21 Steam üzerinde ön siparişe sunuldu. NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Minimum sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 64-bit/ Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-530/ AMD FX-4100 Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTS 450; ATI HD 7770 DirectX sürümü: 9.0a Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 64-bit/ Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-8370 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 770; ATI R9 270 DirectX sürümü: 9.0c NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ

NBA 2K21 çıkış tarihi 4 Eylül olarak belirlendi.