NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi
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NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan 2K serisinin 2K21 ön sipariş için açıldı! NBA 2K21, PS4 versiyonu PS5 için uygun olacak mı? Yeni nesil konsollarla ilgili bilgiler haberimizin detaylarında.

NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi
20.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:56

Geliştirici Visual Concepts ve yayınlayıcı 2K Sports iş birliği ile yayınlanan NBA 2K serisinin 2K21 versiyonu çn sipariş için açıldı.

NBA 2K21, basketbol kategorisi lideri spor oyunu deneyimi sunan, dünyaca bilinen ve çok satan NBA 2K serisinin yeni oyunudur. Sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, rekabetçi ve topluluk çevrimiçi özellikleri ve derin, çeşitli oyun modları üzerine yapılan kapsamlı geliştirmeler ile NBA 2K21, Everything is Game konsepti ile NBA basketbolu ve kültürünün tüm yönlerini benzersiz bir şekilde yaşamanızı sağlıyor.

2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, çığır açan oyun modları ve eşsiz oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K21 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor.

NBA 2K21 MAMBA FOREVER EDİTİON

Bu sürüm 100.000 Virtual Currency, 10.000 MyTEAM puanı, MyTEAM paketleri, MyPLAYER'ınız için dijital öğeler ve daha fazlasını içerir!

Dijital ortamda satın alarak 2 ücretsiz MyTEAM Tanıtım Paketi ve bir MyPLAYER yetenek güçlendirmesi setiyle NBA 2K21'ye avantajlı başlayın.

NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi

NBA 2K21 Mamba Forever Edition şu dijital ögeleri içerir:

100.000 Virtual Currency

10.000 MyTEAM Puanı

10 MyTEAM Jetonu

60 MyCAREER Yetenek Güçlendirmesi

30 Gatorade Boosts

40 MyTEAM Tanıtım Paketi (10 tane piyasaya çıktığında, ardından haftada 3 tane)

2 Safir MyTEAM Standard Edition Kapak Sporcusu Kartı

MyPLAYER Ayakkabı Koleksiyonu

MyPLAYER sırt çantası

Kobe Bryant Dijital Koleksiyonu

NBA 2K21 ÖN SİPARİŞ TEKLİFİ

5.000 Virtual Currency, 5.000 MyTEAM puanı, MyTEAM paketleri ve daha fazlasını almak üzere NBA 2K21 Standard Edition için şimdi ön sipariş verin!

NBA 2K21 ön sipariş ile şu dijital ögeleri içerir:

5,000 Virtual Currency

5,000 MyTEAM Puanı

10 MyTEAM Tanıtım paketi (haftada bir tane sunulur)

6 MyCAREER Yetenek Güçlendirmesi

3 Gatorade Boosts

5 çiftlik Ayakkabı Koleksiyonu

Damian Lillard Dijital Koleksiyonu

NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi

NBA 2K21 ÖN SİPARİŞ | NBA 2K21 FİYATI

NBA 2K21 Steam ve Xbox Store üzerinde ön siparişe açıldı.

Steam Standart Sürüm - 419,00 TL

Steam Mamba Forever Sürümü - 679,00 TL

Xbox Store Standart Sürüm - 499,00 TL

Xbox Store Mamba Forever Sürümü - 799,00 TL

Nintendo eShop'ta Standart Sürüm 60 dolar ve Mamba Forever Sürümü 100 dolar olacak. TR PlayStation Store'da henüz ön siparişe açılmadı.

NBA 2K21 ön sipariş Steam ve Xbox'ta ulaşılabilir | NBA 2K21 fiyatı | NBA 2K21 çıkış tarihi

NBA 2K21 PS4 SÜRÜMÜ PS5 İÇİN UYGUN MU?

Eğer PlayStation 4 için standart sürümü satın alırsanız, PS5 için yeniden almanız gerekir. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One'da Mamba Forever sürümünü satın alırsanız yeni nesil konsolda standart sürüme ücretsiz erişebileceksiniz.

NBA XBOX ONE SÜRÜMÜ XBOX SERIES X'DE OYNANABİLİR Mİ?

PS için geçerli durum, Xbox'ta da aynı olacak.

NBA 2K21 ÇIKIŞ TARİHİ

NBA 2K21, 4 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve Stadia için çıkacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkış oyunu olarak 2020 sonbaharında piyasaya sürülecek.

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