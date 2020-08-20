NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020

NBA 2K20 PC versiyonu, Steam üzerinde yüzde 92'lik indirime girdi! 249 TL değerindeki oyunun fiyatı büyük indirimde!

NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020
20.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:59

Geliştirici Visual Concepts ve yayınlayıcı 2K Sports iş birliği ile yayınlanan NBA 2K serisinin 2K20 versiyonu Steam mağazasında %92'lik bir indirime girdi. Oyun sektörünün basketbol kategorisi için en önemli isimlerden olan NBA 2K, oyun severleri heyecanlandırdı.

2K, sınıfının en iyisi grafik ve oynanış, çığır açan oyun modları ve eşsiz oyuncu kontrolü ve özelleştirmesi içeren NBA 2K20 ile spor oyunlarının nasıl olabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor.

NBA 2K20 FİYATI İNDİRİMDE!

Basketbol simülasyon video oyunu NBA 2K20 249 TL'den 19.92 TL'ye düştü.

NBA 2K20 NASIL ALINIR? İNDİRİMLİ NASIL ALINIR?

Steam mağazası üzerinden alabileceğiniz NBA 2K20 için buraya tıklayınız.

Oyun mağazasına gittikten sonra, Özel Promosyon yazan paketi "sepete ekle"ye tıklayarak, satışı tamamlamalısınız. Oyunu satın aldıktan sonra kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.

NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020

NBA 2K20 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020

NBA 2K20 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ AMD® Radeon™ HD 7770 1GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0x compatible

NBA 2K20 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz/ AMD FX-8370 @ 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB/ AMD® Radeon™ R9 270 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c compatible sound card

İlgili Haberler

Pubg Lite sistem gereksinimleri 2020 | Pubg Mobile, Pubg Steam arasında PC için uyumluluğu yüksek oyun: Pubg Lite
Pubg Lite sistem gereksinimleri 2020 | Pubg Mobile, Pubg Steam arasında PC için uyumluluğu yüksek oyun: Pubg Lite
Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri
Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri
Eastern Exorcist sistem gereksinimleri | Eastern Exorcist Steam üzerinde ulaşılabilir oldu
Eastern Exorcist sistem gereksinimleri | Eastern Exorcist Steam üzerinde ulaşılabilir oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Ekonomi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor Politika
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Cinsellik
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genç bir kıza cinsel istismarda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında konuştu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Vatandaşlar, meteor düşen alanda mıknatıslarla gök taşı aradı
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Beşiktaş ile sözleşme yenileyen Necip Uysal, maaşında da yarı yarıya indirime gitti
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Şeyma Subaşı Sertab Erener Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: NBA 2K20 fiyatı düştü! %92'lik indirim ile Steam'de satışta | 2K20 sistem gereksinimleri 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 08:59:31. #1.15#
title