NBA 2K21, yama notları paylaşıldı
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NBA 2K21, yama notları paylaşıldı

11.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
NBA 2K21, yama notları paylaşıldı

NBA 2K1K'in yeni yaması PS4 ve Xbox One platformlarına geldi. Yeni yamada oyuncuların gerçek hayattaki görselleri daha benzer bir şekilde oyuna yansıtıldı. Yeni yama beraberinde çeşitli özellikler getirdi! Yeni yamayla gelen diğer özellikler haberin devamında...

PS4 ve Xbox One için gelen NBA 2K21 yamasının, bir süre sonra diğer platformlar için de geleceği duyuruldu. Yeni gelen yama içinde MyTeam'e özgü düzeltmelerin yanı sıra bir dizi genel güncelleme de içeriyor.

Bu yeni yamayla beraber gelecek bir diğer güncelleme oyundaki oyuncuların gerçek hayatta nasıl göründüklerine dair, oyuncuların görsellerini daha uygun hale getirmek için oyuncu benzerlikleri üzerine de bir güncelleme geldi.

NBA 2K21 yaması, MyTeam için animasyon sırasındaki ses sorunları dahil olmak üzere, karanlık madde oyuncu kartlarıyla ilgili sorunları ele alıyor. Yama ayrıca yeni bir içeriğin MyTeam'e gelmesi için hazırlıklar yapıyor.

2K, bu güncellemenin kısa bir zaman içinde diğer platformlar için de sunulacağını duyurdu. NBA 2K21'in mevcut olduğu diğer platformlar ise; PC, Stadia, Nintendo Switch, PS5 ve Xbox Series X | S.

NBA 2K21 | 10 MART YAMA NOTLARI

GENEL NOTLAR

  • 2K Vakfı, 2K Beach'te yeni sezon dekorasyonlarıyla birlikte esin kaynağı oldu.
  • Mevcut NBA oyuncuları için başka bir dizi oyuncu benzerliği güncellendi.

MY TEAM

  • Dark Matter oyuncu kartlarının paket açılışları sırasında oyuncunun ortaya çıkmasını göstermemesiyle ilgili nadir bir sorun giderildi
  • Karanlık Madde kart animasyonlarıyla ilgili bir ses sorunu giderildi
  • Bazı oyun kitabı kartları için ad gösterme sorunu giderildi
  • MyTEAM'e yapılacak eklemeler için ek çeşitli hazırlıklar
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