NBA 2K League, All-Star maçına ev sahipliği yapacak!

NBA 2K League, 25 Eylül'de ilk defa düzenlenecek All-Star Maçına ev sahipliği yapacak.

NBA 2K League 25 Eylül günü Doğu ve Batı Konferanslarında üst oyuncuların bir listesini içeren ilk defa düzenlenecek All-Star Maçına ev sahipliği yapacak.

2021 2K League All-Star Maçı, NBA 2K22'nin PlayStation 5'teki Pro-Am modunda barındırılan ve toplam 25.000 $ ödül havuzuna sahip. Normal NBA All-Star Maçı gibi, kadro noktaları Doğu ve Batı Konferansı oyuncuları arasında bölünecek ve her takım için yedi oyuncu seçebilecek. Her iki kadroya da taraftarların, mevcut 2K Ligi oyuncularının, baş antrenörlerin, genel menajerlerin ve bir medya üyesinin oylarıyla karar verilecek.

Taraftar oylaması, 2K League web sitesinde 16 Ağustos'ta başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

Taraftar oyları toplam oyların yüzde 50'sini, yüzde 25'ini oyuncular ve antrenörler, GM'ler ve medyanın bir kombinasyonu son yüzdelik kısımı içerecek. Herhangi bir eşitlik bozma durumunda ise taraftar oylarının önemi bir hayli artacak.

Tüm oylar toplandıktan sonra, oyuncular her konferansta üç oylama grubundan biri içindeki konumlarına göre sıralanacak ve her oyuncunun puanı, sırasıyla taraftar, oyuncu ve teknik direktör/GM/medya oylarından elde ettikleri ortalama ağırlıklı sıralamaya göre hesaplanacak.

Resmi All-Star kadroları, 4 Eylül'deki 2021 NBA 2K Ligi Finalleri sırasında açıklanacak ve her All-Star takımı, kendi konferans takımının finalini yapan baş antrenör tarafından yönetilecek. Bu koçların ayrıca kendilerine verilen oyuncu gruplarından All-Star maçına çıkacak oyuncuları seçmelerine de izin verilecek.

2021 2K League All-Star Maçı, resmi 2K League Twitch ve YouTube kanallarında 25 Eylül'de canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Playerbros