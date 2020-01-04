Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)
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Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)

TUTUKLANDIAnkara'nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi.

04.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:14
Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)

TUTUKLANDI

'nın ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  


Kaynak: DHA
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