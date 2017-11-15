Nazlıhan'ın Lisede Ölümü... Acılı Baba : Ona 'Atla Atla' Dedikleri Söyleniyor

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA



Beyoğlu'nda okuduğu lisenin 3'üncü katından atlayarak intihar ettiği iddia edilen 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Nazlıhan Köse, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



Köse için Çağlayan Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Köse'nin ayrı olan anne ve babası, akrabaları, sınıf arkadaşları, okul arkadaşları ile öğretmenleri katıldı. Taziyeleri anne Pınar Koçhan ile baba Adem Köse kabul etti. Köse'nin anne annesi Aysel Koçhan gözyaşları içinde tabuta sarılırken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olmadı.



"KIZIMIN ÖLÜMÜNDE ŞAİBE VAR"



Köse, savcılara ve yetkililere seslenerek, "Kızımın ölümünde şaibe var. Ben öyle görüyorum. Nasıl olduğu zaten belli değil. Herkes bir kafadan bir şey söylüyor" dedi. Köse, "Yetkililere sesleniyorum. Okuldaki güvenliklerin alınmasını istiyorum. Okul penceresinde hiçbir önlem yok. Aşağıda birinci katlarda demir parmaklıklar var. Üst katlarda, kızımın düştüğü yerde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir önlem yok. Camlar açık. Kış vakti camın açık olması, orada herhangi bir nöbetçi öğretmenin olmaması, bunları hepsi aklıma türlü türlü senaryolar getiriyor. Şüpheler getiriyor" diye konuştu.



"İNTİHAR EDECEĞİNE İNANMIYORUM"



Kızının intihar edeceğine inanmadığını ifade eden acılı baba,"Benim kızım aktif bir kızdı. Çok akıllı bir kızdı. Annesinin babasının sözünden kolay kolay çıkmazdı. Hep teşekkür getirmiş olan bir kızdı. Şu son dönemde sınıftaki durumunu bilmiyorum. İçine kapanık değildi. Bir sorun olduğu ya zaman ya bana ya annesine söylerdi. Düştüğü sırada sınıf kalabalıkmış. Bana kaymakam ve müdür beyin söylediğine göre 3 kişi olduğunu söylediler. Fakat daha sonra öğrendiğimde sınıfın kalabalık olduğunu herkesin içinde atladığını söylediler. Aynı zamanda bazı çocukların da ifadelerinin tekrar tekrar alınmasını istiyorum. Onu seven bazı arkadaşları şunu da söylüyorlar; 'Ona atlaması için de telkin de bulunduklarını atla atla' dedikleri söylendi. Artık savcılık bakacak duruma. Ben avukatlarımı devreye soktum" şeklinde konuştu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazdan sonra okul arkadaşlarının omzunda taşınan Köse'nin tabutu cenaze aracına kondu. Nazlıhan Köse'nin cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.