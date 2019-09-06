Nazlıbaş, rüzgarı esti

Nazlıbaş, rüzgarı esti

Festivallerin aranılan ismi Cafer Nazlıbaş, bu yıl 5'incisi düzenlenen ve müzik üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali'nde kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

06.09.2019 14:11
Nazlıbaş, rüzgarı esti

Milas'ta başlayan festival Marmaris, Muğla ve Fethiye'de son buldu.Başarılı virtüözlerin de sahne aldığı festivalde sevenleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Nazlıbaş, kendi eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği'nin yanı sıra popüler sevilen şarkıları da kabak kemanesiyle seslendirdi. Sevenlerini kendisini bir kez daha hayran bırakansanatçı seslendirdiği parçalar kadar sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla dinleyicisinden tam not aldı.

Bu yaz ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte sahne alan kabak kemane virtüözü Cafer Nazlıbaş,özel konserlerin yanı sıra halk konserleri, festival turnelerine kış döneminde de devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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