NAZLI SİNEM DAVASINDA PAKSOY KARDEŞLERE BERAAT (1)

05.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:02

Özden ATİK/ BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı. Her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi

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Kaynak: DHA