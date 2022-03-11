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Nazlı kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nazlı kalbine yenildi

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan kalp hastası 18 yaşındaki Nazlı Gedik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan kalp hastası 18 yaşındaki Nazlı Gedik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Payas'ın Çağlalık Mahallesi'nde oturan Gedik ailesinin kızları Nazlı, kalp yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada ameliyat edilen Nazlı gece hayatını kaybetti.

Nazlı Gedik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü. - HATAY

Nazlı kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Payas, Gedik, Hatay, Kalp, Yerel, Haberler

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