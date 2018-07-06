Nazlı Hamarat Doğum Sırasındaki Fotoğraflarını Takipçileriyle Paylaştı

Stil yarışmasıyla ve işadama kocasının boğazı kesilerek öldürülmesiyle gündeme gelen sosyatik güzel Nazlı Hamarat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafları olay oldu.

SUDA DOĞUM YAPTI

Nazlı Hamarat, suda doğum yaptırdığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Hamarat geçtiğimiz günlerde kocasından evlilik sözleşmesi isteyince terk edilmişti.

"BİR SAAT SUYUN İÇERİSİNDE KALDIM DOĞURDUM"

Paylaştığı fotoğrafları şu yorumu ekleyen Hamarat, "Acaba ne kadar gunahim vardi kac saat sanci cekicektim(halk arasinda cekilen sanci saatinin uzunluguyla gunahlarin coklugu arasinda bir baglanti oldugu on yargisi var dogru mu bilmiyorum ben 20 saat hafif 2 saat de cok yogun sanci cektim 1 saatinde de suyun icinde kalip dogurdum" ifadelerini kullandı.