Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı
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Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

23.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:04
Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alana açıklamada konuyla ilgili şunlar aktarıldı:

"A Milli Takımı'mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisileri'nden ayrıldı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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