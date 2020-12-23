Nazım Sangare ilk golünü attı
23.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:26
Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.
Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı