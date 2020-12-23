Nazım Sangare ilk golünü attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nazım Sangare ilk golünü attı

23.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:26
Nazım Sangare ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Enner Valencia Mbwana Samatta
Tüm Haberler İngiltere Galatasaray Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazım Sangare ilk golünü attı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 21:28:02. #1.14#
title