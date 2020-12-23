Nazım Sangare ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı