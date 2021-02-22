Nazım Hikmet Ran - Seviyorum Seni Şiiri | Çukur, Cumali'nin okuduğu şiir nedir?
22.02.2021 22:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:48
Pazartesi günleri Show Tv ekranlarına gelen Çukur dizisinde Cumali Koçovalı'nın okuduğu şiir merak edildi.
Cumali Koçovalı'nın Çukur son bölümde okuduğu romantik şiir, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın Seviyorum Seni şiiridir.
NAZIM HİKMET RAN - SEVİYORUM SENİ ŞİİRİ
Seviyorum seni
Ekmeği tuza banıp yer gibi
Geceleyin ateşler içinde uyanarak
Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi
Ağır posta paketini
Neyin nesi belirsiz
telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi
Seviyorum seni
denizi ilk defa uçakla geçer gibi
İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık
içimde kımıldayan birşeyler gibi
Seviyorum seni
Yaşıyoruz çok şükür der gibi.