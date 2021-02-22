Nazım Hikmet Ran - Seviyorum Seni Şiiri | Çukur, Cumali'nin okuduğu şiir nedir?
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Nazım Hikmet Ran - Seviyorum Seni Şiiri | Çukur, Cumali'nin okuduğu şiir nedir?

22.02.2021 22:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:48
Nazım Hikmet Ran - Seviyorum Seni Şiiri | Çukur, Cumali'nin okuduğu şiir nedir?

Pazartesi günleri Show Tv ekranlarına gelen Çukur dizisinde Cumali Koçovalı'nın okuduğu şiir merak edildi.

Cumali Koçovalı'nın Çukur son bölümde okuduğu romantik şiir, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın Seviyorum Seni şiiridir.

NAZIM HİKMET RAN - SEVİYORUM SENİ ŞİİRİ

Seviyorum seni

Ekmeği tuza banıp yer gibi

Geceleyin ateşler içinde uyanarak

Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi

Ağır posta paketini

Neyin nesi belirsiz

telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi

Seviyorum seni

denizi ilk defa uçakla geçer gibi

İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık

içimde kımıldayan birşeyler gibi

Seviyorum seni

Yaşıyoruz çok şükür der gibi.

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