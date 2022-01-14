Nazım Hikmet doğumunun 120. yılında etkinliklerle anılacak

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet, 120. doğum gününde Nazım Hikmet Sanat Vakfı tarafından İstanbul'da ve birçok ilde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından Nazım Hikmet Sanat Vakfı iş birliği ile yarın "Nazım 120 Yaşında" adlı belgeselin ilk gösterimi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapılacak.

Yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün üstlendiği belgeselde, şiirleri 50'den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet'in hayatından kesitler izleyicilerin dikkatine sunuluyor. Belgeselde, usta şairi Şahin Sancak canlandırıyor.

Programda belgesel gösteriminin ardından şair hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran sanat ve edebiyat dünyasından birçok ismin yer aldığı "Ne Dediler" video gösterimi de katılımcılarla paylaşılacak.

Etkinlik, Serenad Bağcan'ın Ferhat Livaneli Orkestrası eşliğinde Nazım şiirlerinden oluşan şarkıları seslendireceği konser ile son bulacak.

"Nazım Hikmet 120 Yaşında" belgeseli ayrıca 16 Ocak'ta Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde, 20 Ocak'ta Ankara Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 21 Ocak'ta İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Yarın birçok konser ve söyleşi yapılacak

İBB Kültür A.Ş İstanbul Kitaplığı-Kadıköy binasında yarın saat 13.00'de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, "Nazım Hikmet'ten Günümüze Kalan" adlı söyleşi gerçekleştirecek.

Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, "Nazım Hikmet 120 Yaşında" etkinliğine konuşmacı olarak katılacak. Programda Orhan Alkaya da şairin eserlerini seslendirecek.

Rutkay Aziz'in kurgulayıp yönettiği "Memleketimden İnsan Manzaraları" oyunu ise yarın Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde, 21 Ocak'ta da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sahnelenecek.

Program kapsamında 16 Ocak'ta Sarıyer Belediyesi, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte Nazım Hikmet'in yanı sıra Yannis Ritsos da anılacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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