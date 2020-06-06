Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde
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Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde

Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı ile yaptırılan Nazım Hikmet büstü, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da Belediye Kültür Merkezi'nin önüne konuldu.

06.06.2020 00:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:34

Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı ile yaptırılan Nazım Hikmet büstü, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da Belediye Kültür Merkezi'nin önüne konuldu. 14 yıl sonra yeniden yerine getirilen büstü vatandaşlar da dikkatle inceledi.

Esenyurt Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in büstünü, daha önce bulunduğu Belediye Kültür Merkezi'nin önüne yeniden taşıdı. 2006 yılında kaldırılan Nazım Hikmet'e ait heykel, 14 yıl aradan sonra yeniden yerine getirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatı ile yaptırılan eserleri 50'den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet büstü, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da Belediye Kültür Merkezi'nin önüne konuldu.

Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde

Kaynak: İHA

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