Nazım 28 gün sonra 11'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazım 28 gün sonra 11'de

Nazım 28 gün sonra 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, ligde 28 gün aranın ardından ilk 11'de görev aldı.

Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
Kasımpaşa, 2-0 öne geçtiği Antep karşısında son anlarda skoru koruyamadı ve 1 puana razı oldu
Zirve yarışındaki Fenerbahçe, düşme hattındaki Başakşehir deplasmanında! Canlı anlatım
Zirve yarışındaki Fenerbahçe, düşme hattındaki Başakşehir deplasmanında! Canlı anlatım

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, ligde 28 gün aranın ardından ilk 11'de görev aldı.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Nazım Sangare 28 gün aranın ardından 11'de görev aldı. Gökhan Gönül'ün sakatlığı sebebiyle Emre Belözoğlu tarafından 11'de şans verilen Sangare son olarak 31. Haftada Beşiktaş mücadelesinde 11'de sahaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nazım 28 gün sonra 11'de
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 19:11:57. #1.15#

title