Nazillili iş insanı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Nazillili iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Nazillili iş insanı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ömrünü tarıma, kalkınmaya ve yardımseverliğe ayıran iş insanı İrfan Yıldırım 95 yaşında vefat etti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ömrünü tarıma, kalkınmaya ve yardımseverliğe ayıran iş insanı İrfan Yıldırım 95 yaşında vefat etti. Yıldırım, sevenlerinin gözyaşları altında toprağa verildi.

Nazillili iş insanı inşaat ve makine mühendisi İrfan Yıldırım 95 yaşında vefat etti. Başbakan Adnan Menderes döneminden itibaren birçok baraj ve resmi yapılar olmak üzere birçok inşaat projesinde yönetici olarak çalışarak önemli eserler bırakan, tarımda yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları, üniversiteler başta olmak üzere birçok okula kütüphane kazandırarak Nazilli halkının da gönlünde taht kuran aynı zamanda bir tarım filozofu olarak kabul edilen İrfan Yıldırım'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. İş ve siyaset dünyasının ünlü isimleri ile birlikte Yıldırım'ın yakınlarının katıldığı cenaze namazından sonra hayırsever ünlü iş insanı Yıldırım, Eğriboyun Aile Mezarlığı'nda defnedildi. - AYDIN

Nazillili iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nazilli, İnşaat, Tarım, Aydın, Yerel, Haber

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