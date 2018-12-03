Nazillili Engelliler MHP Lideri Bahçeli'nin Konuğu Oldu

Nazilli Belediyesi, 20 kişilik engelli kafilesi ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Nazilli'deki 20 kişilik engelli kafilesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuğu olarak Ankara'ya gitti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan engelliler, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, engelli spor kulüpleri, MHP'li engelli belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarının altını çizen Lider Bahçeli, "Vicdanların engelli, kalplerin engellenmiş, adalet ve insanlık değerlerinin engele takıldığı bugünkü zaman zarfında, bedensel ve zihinsel bir engelin hiçbir şekilde hayatımıza ket vurmasına izin veremeyiz. Diyelim ki gözlerimizde engel var, o zaman yüreğimizle konuşur, gene anlaşırız. Farz edelim, fiziksel aktivitelerimizde engel var, o halde sevgi köprüsü kurar, gene kucaklaşırız. Zihinsel bir engel varsa müşfik ve şefkatli bir dokunuşla temasa geçer, gene aynı hissiyatta buluşuruz. Yeter ki hiçbir engeli gözümüzde büyütmeyelim, yeter ki hiçbir engele takılıp tökezlemeyelim. Engelli kardeşlerim müsterih olsunlar, onların özlem ve beklentilerini özümsemiş, onlara uzanacak sıcacık ve muhabbet dolu ellere sahip Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve her zaman da yanlarındadır" sözlerini kaydetti.

MHP Lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin 'Her engel aşılmak için vardır' ifadesi çerçevesinde engellilerin sorunlarına işaret edilen programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Engellilerimizin en büyük sorunu yoksulluk. Engellilerimizin birçoğu meslek sahibi yapılabilir, okuyabilir, istihdama kazandırılabilir. Bunlar için de projelerimiz var. Şu andaki mevcut sorunların çözümü için verilen kanun tekliflerimiz var. Yerel yönetimler de bu hedeflerimize yönelik yerel çalışmalar yaptığı için MHP bu konuda oldukça donanımlı, vizyona ve yeteneğe sahip" diye konuştu.

MHP Genel Merkezi'ndeki programın ardından Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden engelliler, "Nazilli'mizi temsil etmek için Ankara'ya geldik. Bizim için çok farklı ve anlamlı bir etkinlik oldu. Buraya gelmemiz için bize araç tahsis eden ve desteklerini biran olsun esirgemeyen Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a ve bizi burada ağırlayan Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Deniz Depboylu Hanımefendiye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN