Nazillili avukatlar günlerini kutladı
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Nazillili avukatlar günlerini kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazillili avukatlar günlerini kutladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü'nü, Baro Temsilciliğinin düzenlediği törenle kutladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü'nü, Baro Temsilciliğinin düzenlediği törenle kutladı.

Törende, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yapıldı. İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtında yapılan programda Aydın Barosu Nazilli Temsilciliği adına çelengi, Nazilli Baro Temsilcisi Avukat Emel Şahin koydu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam etti.

Törende konuşan Aydın Barosu Nazilli temsilcisi Emel Şahin, "Aydınlık yarınlara doğru, Cumhuriyetimizi namusumuz bilip, emanetine sadık evlatları olarak Atamızın, ulu önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak; savunma makamında adalet mücadelesi veren, yurttaşların sesi ve nefesi olan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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