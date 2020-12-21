Nazilli'ye hayat veren 3 puan

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca takım ve teknik heyetteki koronavirüs vakalarıyla boğuşup son 1 ayda tek maça çıkabilen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, zorlu periyodu atlattıktan sonra Tekirdağspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle moral buldu. Grupta maçı eksik olmasına rağmen lider Fethiyespor'u 4 puan geriden ikinci sırada takibini sürdüren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Hasan Şermet, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Koronavirüsün liglerde mücadele eden tüm takımları etkilediğini, kendilerinin de bundan çok etkilendiklerini belirten Şermet, "Koronavirüs fiziksel olarak takımımızı etkiledi. Bu fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularım Tekirdağ deplasmanında iyi mücadele etti. Vakaların olduğu takımlar iyileşme sürecinin ardından oynadıkları maçlarda genellikle puan kayıpları yaşadı. Allah'a şükür biz puan kaybı yaşamadık. Yaklaşık 1 ay takım olarak antrenman yapamadık. Fiziksel düşüklüğümüz oldu. Her geçen gün fiziksel açıdan eski formumuza kavuşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK