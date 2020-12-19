Nazilli ve Somaspor gurbette
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Nazilli ve Somaspor gurbette

19.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:01
Nazilli ve Somaspor gurbette

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 oyuncusunda görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle iç sahada oynanması gereken Yozgatspor 1959 maçı ertelenen Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Tekirdağspor'a konuk olacak.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 12 oyuncusunda görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle iç sahada oynanması gereken Yozgatspor 1959 maçı ertelenen Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Tekirdağspor'a konuk olacak. Namık Kemal Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde 19 puanla 3'üncü sırada yer alan siyah beyazlı takımda tüm futbolcuların iyileştiği açıklandı. Lider Fethiyespor aynı saatte evinde Halide Edip Adıvarspor'la karşılaşacak.

3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren 25 puanlı Somaspor da Başkent deplasmanında Altındağspor'la karşı karşıya gelecek. Zirvenin 2 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Soma ekibi 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp iddiasını sürdürmek istiyor.1'inci Grup'ta 8 puanla son sıradaki Manisaspor, 10 puanı bulunan Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Payasspor'la kozlarını paylaşacak. Tüm müsabakalar saat 13.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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