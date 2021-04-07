Nazilli ve Bozdoğan'da 26 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 26 kişi yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 26 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullanımının artması üzerine çalışmalarını artırdı.
Ekipler, son bir ayda belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullandığı belirlenen 26 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun