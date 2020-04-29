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Nazilli Ticaret Odası üyelerine can suyu kredisi

Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmeleri için Halkbank işe devam desteği can suyu kredisinde anlaşma sağlandı.

Nazilli Ticaret Odası üyelerine can suyu kredisi
29.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:16

Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmeleri için Halkbank işe devam desteği can suyu kredisinde anlaşma sağlandı. Kredi başvurularında aranan en az 1 yıllık faaliyet şartı ise bu kredide aranmayacak.

Ticaret Odası üyelerinin faydalanabileceği Halkbank kredisi için çalışmalar tamamlandı. Yıllık cirosu 3 milyon TL'nin altında olan Ticaret Odası üyelerinin alabileceği kredi oldukça uygun şartlarda üyelere tahsis edilecek. 31 Mart 2020 tarihinden önce Oda üyeliği bulunan şahıs işletmelerinin alabileceği kredi türü Ticaret Odası üyeleri için ilk olma özelliği taşıyor.

Halkbank kredisiyle ilgili açıklamada bulunan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Sadece küçük ölçekli işletmelerimizin faydalanabileceği bir kredinin hayata geçirilmesi için Nazilli Ticaret Odası olarak uzun süreden beri devam eden çabalarımız sonuç verdi. Bundan kısa süre önce yine Ticaret Odası üyelerine yönelik "İşe Devam Kredisi" ve "Nefes Kredisi" başvuruları sürerken bu kez sadece Ticaret Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmelerin yararlanabileceği bir kredinin çıkmasını sağladık. Üyelerimizi önemli bir finans kaynağı ile buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Ticaret Odasına kayıtlı şahıs işletmelerimizin faydalanacağı kredi için tüm Halkbank şubelerine başvuru yapılabilecek. İçinde bulunduğumuz zor süreçte desteğe en fazla ihtiyaç duyduklarına inandığımız küçük ölçekli şahıs işletmeleri için hazırlanan bu kredi paketinin ülke ekonomisine katma değer olarak döneceğine inanıyorum. Uzun süredir dile getirdiğimiz, talep ettiğimiz bir kaynağı, Halkbank aracılığı ile üyelerimizle buluşturuyoruz. Bu fırsatı oluşturdukları için Hazine ve Maliye Bakanlığına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ile Halk Bankası yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Gösterilen gayret neticesinde; Ticaret Odasına kayıtlı küçük ölçekli işletmeler sektörde kayıtlı diğer vergi mükellefleri ile eşit düzeyde kredi imkanına kavuşmuştur. Bu nedenle gururlu ve huzurluyuz" dedi.

Kredi başvurusu yapan ve ismini açıklamayan bir oda üyesi de yaptığı konuşmada; "Yaklaşık 25 yıldır Ticaret Odası üyesiyim. İlk defa mali yapımız ve imkanlarımız gözetilerek tahsis edilecek özel bir kredi türünden faydalanacağım. Nakit sıkıntısı yaşadığımız bu günlerde alacağım kredinin tamamını işletmem için kullanacağım. Aksi zaten düşünülemez. Bizlerde üstümüze düşeni yapmalı zor şartlarda sağlanan bu imkanı sadece işletmemiz için kullanmalıyız" dedi.

Şahıs işletmesi Ticaret Odası üyeleri 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek, ayrıca 25 bin TL limitli Paraf Kart alabilecekler. Sadece şahıs işletmelerine verilecek kredi 25 bin TL nakit, 25 bin TL kredi kartı şeklinde olacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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