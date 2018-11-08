Nazilli Ticaret Odası Sektör Buluşmasında Yerini Aldı

Nazilli Ticaret Odası (NTO), reel sektör ile finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısına katıldı.

TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği'nin koordinasyonunda İzmir'de yapılan toplantıya Bankalar, Genel Müdür seviyesinde katılımda bulundular. Oturum Başkanlığını M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun yaptığı toplantının açılış konuşmasını tüm bankalar adına (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya Ege Bölgesindeki Oda ve Borsa temsilcileri ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 400 kişi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; bankacılık sisteminin maalesef 'güneşte şemsiye verip, yağmurda şemsiye kapatan' bir anlayışının olduğunu, kredilerin onay aşamasında gerçek ihtiyaç sahibine değil, bankada mevduatı olan kişiye verildiğini, Nefes Kredisi sisteminde bankada kaynak olduğu halde kredi taleplerinin keyfi olarak bekletildiği veya odadan ödeme yapılması gerektiği şeklinde doğru olmayan bilgilerle üyenin mağdur edildiğini ifade etti. Nuri Arslan, banka kredilerine daha fazla ihtiyaç duyulan sıkıntılı dönemlerde, bankaların bencilce davranarak kredi vermek için değil, zorluk çıkarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Arslan'ın konuşması salonda bulunanlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, bu toplantının Denizli ve Konya'dan sonra 3'üncü olduğunu,yarın da İstanbul'da aynı toplantıyı düzenleyeceklerini, katılımcıların bütün sıkıntılarını, dertlerini samimiyetle paylaştıklarını ve bunları finans sektörünün de not aldığını dile getirdi.

Bu anlayışı gösterdikleri için TBB'ye ve katılan tüm bankalara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Ben gelecekten umutluyum. Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bu tümseği aşacağız. Aşmak durumundayız zaten. Türkiye genç, dinamik, girişimcileriyle beraber bunları aşacak." diye konuştu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, toplantının çok olumlu ve güzel geçtiğini ifade etti.

Toplantının ismine uygun olarak diyalogların geliştiğinin altını çizen Aydın, "İşler her gün daha iyiye gidiyor. Ekonomi yönetimiyle diğer bütün oyuncular arasında son derece olumlu bir koordinasyon var. Bu da onun bir parçası. Türkiye çapında devam ettirdiğimiz bu etkinliği bundan böyle de sürdüreceğiz, İletişim içinde olacağız. Türk bankacılık sisteminin güçlü ve yetkin olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum." şeklinde konuştu. - AYDIN