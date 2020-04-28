Nazilli Ticaret Odası nefes kredisini hayata geçirildi Nazilli Ticaret Odası üyeleri, 10 milyon TL hacmindeki kredi imkanından yararlanacak.

Nazilli Ticaret Odası üyeleri, 10 milyon TL hacmindeki kredi imkanından yararlanacak.

TOBB ve Nazilli Ticaret Odası kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi'de üst limit 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.

TOBB Nefes Kredisine özel bir banka şubeleri aracılık edecek ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Ticaret Odası üyelerine şu anda sadece özel bir banka ile yapılan anlaşma kapsamında tahsis edilecek kredi için önümüzdeki günlerde resmi bankalarında katılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "2019 yılında başlayan ekonomik durgunluk ve akabinde Kovid-19 ile başlayan iş yerlerinin kapanması sürecinde sistematik olarak üyelerimizin finans ihtiyaçlarını Odalar ve Borsalar Birliğine ilettik. Yaptığımız başvuruların sonucunu aldığımıza inanıyorum. Üyelerimizden alınan taleplerin mutlak surette ilgili makamlara iletildiğini özellikle belirtmek istiyorum. Yakın zamanda eşi benzeri görülmeyen salgın hastalık nedeniyle sadece ülkemiz değil tüm Dünya ekonomik olarak krize girmiştir. Böyle bir dönemde üyelerimize sağlanan bu imkanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Mali kaynaklarımızın önemli bir kısmını bu kredi için tahsis edeceğiz. Üyelerimizin menfaati için yapacağımız kaynak aktarımının üyelerimizi rahatlatacağına inanıyorum. Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmelerimiz Odadan alacakları üyelik belgesi ile başvurabilecekler. Üyelerimiz dilerlerse Oda kayıt belgelerini Nazilli Ticaret Odasının sisteminden e-belge olarak da alabileceklerdir" dedi.

Nefes Kredisinin yüzde 80'i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Ticaret Odasına kayıtlı cirosu 25 milyon TL'nin altında olan işletmeler, oda faaliyet belgesi alarak krediye başvurabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA