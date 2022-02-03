Nazilli telafi arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli telafi arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Nazilli telafi arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkarabilen Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Criptoswaps Zonguldak Kömürspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkarabilen Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Criptoswaps Zonguldak Kömürspor maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Yeniden Play-Off hattına girmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, "Bizim hedefimiz belli. Play-Off oynamak. Bunu da başaracak güçteyiz. Tüm oyuncularımızın moralleri de yerinde. Aradaki boşluğu çalışarak iyi değerlendirdik. Aramıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. Çok kısa süre içerisinde takıma adapte oldular. Kendi sahamızda 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Zonguldak, Nazilli, Pazar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title