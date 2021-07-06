Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti
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Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti

Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti
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Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından yürütülen "Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması" isimli proje kapsamında Nazilli Sümer...

Nazilli Sümer Kampüsünde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından yürütülen "Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması" isimli proje kapsamında Nazilli Sümer Kampüsü Koordinatörlüğü başkanlığında Nazilli Meslek Yüksekokulu ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 1 Temmuz 2021 tarihinde tatbikat düzenledi.

Tatbikata; idari, akademik, sürekli işçi ve güvenlik birimi personelinden oluşan yaklaşık 70 personel katıldı.

Tatbikat öncesi iki grup halinde "Destek Elemanları" personeline ve diğer tüm personele yapılan tatbikata ilişkin yerleşke birimlerine dair bilgilendirme eğitimi de verildi.

Kaynak: Habermetre

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