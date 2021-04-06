Nazilli şoförleri de zam istiyor

Aydın'da 2 yıldır zam alamayan şoför esnafı adeta isyan bayrağı çekti.

Aydın'da 2 yıldır zam alamayan şoför esnafı adeta isyan bayrağı çekti. Aydın Şoförler Odası'ndan sonra Nazilli Şoförler Odası da zam talebinde bulundu. Nazilli'de ulaşım hizmeti veren yaklaşık 800 esnaf adına açıklama yapan Oda Başkanı Seyfi Çalışkan, "Her sektöre verilen zam nedense şoför esnafına verilmiyor. İki yıl önce kullandığımız bir malzemenin fiyatı neredeyse 2 katına ulaşırken biz şoförler 2 yıldır aynı fiyata hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Geçen yıl Mart ayında görülen Korona virüs nedeniyle 2020 yılında uygulanması gereken zammın verilmediğini belirten Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, "Gerek Korona virüs salgını gerekse piyasadaki daralma nedeniyle 2020 yılında zammı değil bir şekilde hizmetlerimizi sürdürme gayretinde olduk. Ancak artık şoför esnafının bu şartlarda kontak çevirecek takati kalmadı" diyerek taşıma hizmetlerinin devam edebilmesi için bir an önce fiyatların iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na garaj fiyatlarındaki indirimden dolayı teşekkür eden ancak şoför esnafının içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için bir önce fiyat tarifelerinde iyileştirmenin şart olduğunu kaydeden Başkan Çalışkan, "2019 yılı Haziran ayından bu yana hiç zam almadık. Geride kalan yaklaşık yıllık süreçte her şeye zam geldi. Tüm giderlerimiz arttı, buna karşın gerek kısıtlama ve kapasitenin altında yolcu taşıma zorunluluğu gerekse diğer şartlar nedeniyle pek çok şoför esnafı tekerini döndüremez duruma düştü. Durum bu şekilde devam ederse pek çok şoför mesleki faaliyetini icra edemez" dedi.

"Söke ile aynı fiyat uygulansın"

Nazilli Birlik şoförlerinin Aydın Büyükşehir'den bir talebinin daha olduğunu belirten Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, verilen fiyatlar da adalet beklediklerini ifade ederek mesafeleri aynı olan Nazilli ile Söke kooperatiflerinin fiyatlarının da eşit tutulmasını istedi. Başkan Çalışkan açıklamasında "Aydın'dan Söke'ye ulaşım mesafesi ile Aydın'dan Nazilli'ye ulaşım mesafesi aynı kilometrelere tekabül ediyor. Ancak Nazilli şoförüne verilen 2019'daki fiyat 9 lira 25 kuruş iken Söke şoförüne 2019 da verilen fiyat 12 TL, Nazilli şoförleri olarak bu fiyatların da eşit tutulmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı