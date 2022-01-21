Nazilli siste kayboldu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli siste kayboldu

Nazilli siste kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağmurlu havada aniden oluşan sis şehrin üstünü kapladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağmurlu havada aniden oluşan sis şehrin üstünü kapladı.

Nazilli'de yağıştan sonra gökyüzü renginin kızıldan griye kadar her renginin yer aldığı sis sırasında kent merkezindeki 17 katlı Nazilli Belediye binası gözden kayboldu. Bir vatandaşın evinin balkonundan cep telefonu ile çektiği video beğeni topladı. Sağanak yağışın etkisi altına aldığı yurdun batı kesimlerine yer alan Nazilli'de yağmurla birlikte gelen sis etkili oldu. İlçe üzerindeki gökyüzünün renkten renge girdiği ve sonradan etkisini gösteren sisle birlikte griye döndüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - AYDIN

Nazilli siste kayboldu

Nazilli siste kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Nazilli, Aydın, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title