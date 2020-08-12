Nazilli sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazilli sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, sanayi bölgesinde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Nazilli sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı
12.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:39

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, sanayi bölgesinde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Toplam 40 kişilik 4 ayrı ekip ile Sanayi Sitesi A Blok'tan başlayan çalışmaların yaklaşık 1 hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Ortak çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekipleri, sanayi bölgesinde temizlik seferberliği başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ile Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, yol kenarı ve kaldırım üstü ot biçme, refüjlerin temizliği ve süpürme işlemi yapıldı.

Sanayi bölgesinde yer alan cadde, sokak ve yeşil alanlarda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilerek toplanan çöplerin tamamı araçlara yüklendi ve bölgenin temiz bir görünüme ulaşması sağlandı.

"Sanayi esnafına ziyaret"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Başkan Vekili Erol Angın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve Nazilli Koordinatörü Kıvanç Yıldırımkaya, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sanayi esnafını da ziyaret eden heyet, esnafların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Özcan ve Büyükşehir Doğu Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, esnaflara maske, el dezenfektanı ve hijyen seti dağıttı. Esnaflar, sanayi bölgesinde yapılan çevre temizliği çalışması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür etti.

"Esnafımızın yanındayız"

Pandemi süreci ile birlikte ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Özcan, "Aydın Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri ile birlikte bugün Nazilli Sanayi Bölgesi'nde 1 hafta sürmesi planlanan temizlik çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Korona virüs salgınının en az zararla atlatılması için maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlattık. Bizler hem Aydın Büyükşehir hem de Nazilli Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Yaşam
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Magazin
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Dünya
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Aylin Nazlıaka Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Nazilli sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 15:03:17. #1.15#
title