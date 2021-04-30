Nazilli şampiyonluk umuduyla sahada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli şampiyonluk umuduyla sahada

Nazilli şampiyonluk umuduyla sahada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya 62 puanlı lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada giren Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Yomraspor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya 62 puanlı lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada giren Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Yomraspor'la karşı karşıya gelecek.

Yomra İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Lider Kütahyaspor'un deplasmanda Play-Off hedefleyen İskenderun FK'ya yenilmesi halinde, Yomraspor karşısında alınacak galibiyet Nazilli Belediyespor'u şampiyon yapacak. Kütahya ekibi 1 puan daha kazanırsa, ikili averajı kötü olan Nazilli 3 puan alsa bile şampiyonluğu kaptırıp yoluna Play-Off'tan devam edecek. Nazilli ekibi art arda 6'ncı galibiyetini almayı hedefliyor.Grupta Play-Off'u garantileyen 3'üncü sıradaki Fethiyespor, küme düşen son takım olmamak için sahaya çıkacak olan Atlas Maden Çengelköyspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, Play-Off'a kalan Isparta 32 ile deplasmanda sezonu noktalayacak. 4'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, deplasmanda düşme hattında yer alan Sultanbeyli karşısında 1 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın lige tutunacak. Küme düşen Muğlaspor, Alanya Kestel deplasmanında lige veda edecek. 1'inci Grup'ta küme düşen Manisaspor, Ofspor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Malatya Yeşilyurt karşısında prestij maçına çıkacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 15.00'te çalacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Derya Yanık Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera İrfan Buz Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nazilli şampiyonluk umuduyla sahada - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:08:16. #1.15#

title