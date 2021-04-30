Nazilli şampiyonluk umuduyla sahada

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya 62 puanlı lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada giren Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Yomraspor'la karşı karşıya gelecek.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaya 62 puanlı lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada giren Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Yomraspor'la karşı karşıya gelecek.

Yomra İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Lider Kütahyaspor'un deplasmanda Play-Off hedefleyen İskenderun FK'ya yenilmesi halinde, Yomraspor karşısında alınacak galibiyet Nazilli Belediyespor'u şampiyon yapacak. Kütahya ekibi 1 puan daha kazanırsa, ikili averajı kötü olan Nazilli 3 puan alsa bile şampiyonluğu kaptırıp yoluna Play-Off'tan devam edecek. Nazilli ekibi art arda 6'ncı galibiyetini almayı hedefliyor.Grupta Play-Off'u garantileyen 3'üncü sıradaki Fethiyespor, küme düşen son takım olmamak için sahaya çıkacak olan Atlas Maden Çengelköyspor'u konuk edecek. 3'üncü Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Somaspor, Play-Off'a kalan Isparta 32 ile deplasmanda sezonu noktalayacak. 4'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, deplasmanda düşme hattında yer alan Sultanbeyli karşısında 1 puan alması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın lige tutunacak. Küme düşen Muğlaspor, Alanya Kestel deplasmanında lige veda edecek. 1'inci Grup'ta küme düşen Manisaspor, Ofspor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor ise evinde Malatya Yeşilyurt karşısında prestij maçına çıkacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 15.00'te çalacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı