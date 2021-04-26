Nazilli polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
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Nazilli polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Nazilli polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucuya geçit vermeyen ekipler sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı, 180 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaptığı başarılı operasyonlar ile uyuşturucuya geçit vermeyen ekipler sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı, 180 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde yapılan aramada 180 gram esrar maddesi, 23 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 15 adet kartuş ele geçirildi. B. N. isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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