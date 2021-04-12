Nazilli Polisi'den örnek uygulama: "Herkes güven içinde alışverişini yaptı"
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Nazilli Polisi'den örnek uygulama: "Herkes güven içinde alışverişini yaptı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli Polisi'den örnek uygulama: 'Herkes güven içinde alışverişini yaptı'

Aydın'ın en büyük ilçelerinden biri olan, yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı Nazilli ilçesinde polisin uygulaması ile herkes ramazan alışverişini güven içinde yaptı.

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Aydın'ın en büyük ilçelerinden biri olan, yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı Nazilli ilçesinde polisin uygulaması ile herkes ramazan alışverişini güven içinde yaptı. İlçenin tarihi Uzunçarsı'nın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutuna polis, girişlerde HES kodu uygulaması yaptı.

Son günlerde artış gösteren Korona virüs vakaları nedeniyle uyarı ve tedbirleri daha üst seviyeye çıkaran Nazilli Polisi, Ramazan ayı dolayısıyla çarşı ve pazar yerlerinde oluşan yoğunluk dolayısıyla ek tedbirler aldı. Ekipler tarafından gün boyu şehrin değişik noktalarında araçlardan maske, mesafe ve hijyen konularında uyarı anonsları yapılırken yoğunluğun ne fazla olduğu uzun çarşıda ise HES uygulaması yapıldı.

Polisin bu uygulaması hem vatandaşları hem de esnafı mutlu ederken, bu sayede herkes güven içinde alışverişini yaptı. Uygulamadan memnun olan vatandaş da esnaf da polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli Polisi'den örnek uygulama: 'Herkes güven içinde alışverişini yaptı'
Nazilli Polisi'den örnek uygulama: 'Herkes güven içinde alışverişini yaptı'
Nazilli Polisi'den örnek uygulama: 'Herkes güven içinde alışverişini yaptı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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