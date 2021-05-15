Nazilli pazarlarında sıkı denetim
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Nazilli pazarlarında sıkı denetim

Nazilli pazarlarında sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma uygulamasının bitmesine günler kala Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan semt pazarlarında sıkı denetim sürüyor.

Tam kapanma uygulamasının bitmesine günler kala Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan semt pazarlarında sıkı denetim sürüyor. HES kodları ile pazar yerine alınan vatandaşlar, sosyal mesafeye karşı da uyarılıyor.

Tüm dünyayı etkisi alan Korona virüs ile mücadele kapsamında bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da alınan kısıtlama kararları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışıyor. Ülke genelinde artan Korona virüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Açıklanan son rakamlarda tam kapanmanın etkisine bağlı olarak rakamların düştüğü gözlemlenirken, ekipler tedbiri elden bırakmıyor. Tam kapanma döneminde halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına geçtiğimiz Cumartesi kurulan semt pazarları bu hafta da kuruldu. Polis ekipleri pazar girişlerinde vatandaşların tek tek HES kodlarını kontrol edip, maske ve mesafe uygulaması yaparak geçişlerine izin veriyor. Pazar içerisinde de sürekli olarak gezen ekipler vatandaşların ve pazarcıların sağlıkları için denetimler gerçekleştirerek kurallara uymayanları uyarıyor. - AYDIN

Nazilli pazarlarında sıkı denetim
Nazilli pazarlarında sıkı denetim
Nazilli pazarlarında sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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