Nazilli özel maçlarda tutuk kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında beklentinin uzağında kaldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında beklentinin uzağında kaldı. Afyonkarahisar kampını sürdüren siyah-beyazlı ekip, kamptaki son maçında Serik Belediyespor'a 2-0 yenilirken, oynadığı 5 karşılaşmada yalnız 1 galibiyet alabildi. Nazilli, 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak