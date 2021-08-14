Nazilli özel maçlarda tutuk kaldı
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Nazilli özel maçlarda tutuk kaldı

Nazilli özel maçlarda tutuk kaldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında beklentinin uzağında kaldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında beklentinin uzağında kaldı. Afyonkarahisar kampını sürdüren siyah-beyazlı ekip, kamptaki son maçında Serik Belediyespor'a 2-0 yenilirken, oynadığı 5 karşılaşmada yalnız 1 galibiyet alabildi. Nazilli, 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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