Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
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Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

AYDIN Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında, yaklaşık 300 araç konvoy yaparak kentin dört bir yanında tur attı. 

Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlahdı. Etkinlikler kapsamında, halk oyunları ekibi Belediye Meydanı'nda gösteri yaptı. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılında milli ve manevi duygularımızı derinden yaşıyor ve paylaşıyoruz. İnşallah gelecek yıl pandemi olmadan daha coşkulu daha kalabalık kutlama şansımız olur. Gün boyu düzenlediğimiz etkinliklerimize katılarak bizlerin yanında olan değerli basınımıza, gazilerimize, efelerimize, engelliler derneğimize, NAZBİDOS'a, Motonaz Grubuna ve protokolümüzün kıymetli temsilcilerine ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.  Havai fişek gösterilerinin ardından Belediye Meydanı'ndan başlayan yaklaşık 300 araçlık konvoy, kentin dört bir yanında tur attı. Konvoya katılmayan vatandaşlar ise balkon ve pencerelerinden Atatürk posteri ve Türk bayraklarını sallayarak konvoyu selamladı. Ayrıca, vatandaşlar alkışlarla coşkulu kalabalığa eşlik etti. 

 


- Aydın
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Nazilli'nin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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