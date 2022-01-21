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Nazilli'nin iyi su sorununa neşter

Nazilli'nin iyi su sorununa neşter
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nazilli Belediyesi tarafından ilçenin iyi su ihtiyacını karşılamak için Yeni Sanayi Mahallesi 501 Sokak'ta inşa edilen 40 tonluk iyi su deposu tamamlandı.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Nazilli Belediyesi tarafından ilçenin iyi su ihtiyacını karşılamak için Yeni Sanayi Mahallesi 501 Sokak'ta inşa edilen 40 tonluk iyi su deposu tamamlandı.

Kentin ivedi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Mahallesi 501 Sokak'ta inşasına başlanan 40 tonluk iyi su deposunu tamamladı. Park Bahçe Müdürlüğü Şantiyesi yanında inşa edilen su deposunun kullanıma açılması ile Aşağı Nazilli'de yaşayan vatandaşların iyi su ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yaz aylarında iyi sularda azalma yaşanıyordu. Bunun önüne geçebilmek ve iyi suyu depolayabilmek için bir çalışma başlattık. Öncelikle alan tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kaynaklarda meydana gelen azalma nedeniyle su veremediğimiz zamanları minimuma indirmek için bir çalışma yapıyoruz. 40 tonluk yeni iyi su depomuz Nazillimize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli'nin iyi su sorununa neşter

Nazilli'nin iyi su sorununa neşter

Nazilli'nin iyi su sorununa neşter

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Bahçe, su, Yerel, Haber

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