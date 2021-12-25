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Nazilli'nin ilk milli futbolcusu Doğan Akı hayatını kaybetti

Nazilli'nin ilk milli futbolcusu Doğan Akı hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nazilli'den çıkan ilk milli futbolcu olan Doğan Akı, 85 yaşında hayatını kaybetti.

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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Nazilli'den çıkan ilk milli futbolcu olan Doğan Akı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Nazilli'de 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan Altay'a transfer olan, ardından Beşiktaş, İzmirspor ve Karşıyaka'da forma giyen eski milli futbolcu Doğan Akı'nın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Akı'nın cenazesi yarın Nazilli Yıldırım Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

DOĞAN AKI KİMDİR?

İzmir'de yaşayan ve Nazillili olan Doğan Akı, 1952 yılında amatör olarak oynadığı Sümerspor'dan sonra Altay'a ardından Beşiktaş'a transfer oldu. Akı, A Milli Takım oyuncusu olarak birçok maçta Türkiye'yi temsil etti. Nazilli'den çıkan ilk milli takım oyuncusu olan Akı, futbolu bıraktıktan sonra 16 yıl antrenörlük yaptı.


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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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